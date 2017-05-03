قتلى وجرحى في هجوم لـ”القاعدة” على مواقع أمنية جنوبي اليمن

المصدر: عدن - إرم نيوز

أفاد مصدر أمني يمني، بسقوط قتلى وجرحى إثر هجوم شنه عناصر تنظيم القاعدة، فجر اليوم الأربعاء، على شرطة مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال قائد قوات التدخل السريع العميد، عبداللطيف السيد، إن “عناصر تابعة لتنظيم القاعدة شنت فجر اليوم هجوما على عدد من المواقع بشقرة الساحلية، شرق زنجبار، منها مركز شرطة المدينة ونقطة أمنية بمثلث “احور- شقرة- لودر”، مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة”.

وأضاف أن “قوات الحزام الأمني في ابين، تصدت للهجوم وقتلت عددا من عناصر القاعدة” مؤكدا إصابة 3 جنود من أفراد الحزام الأمني بإصابات مختلفة، أسعفوا على أثرها إلى مستشفى الرازي العام بمدينة جعار.

وذكر السيد أن الاشتباكات استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة، إلا أن وقوع الهجوم تحت جنح الليل، ساهم في عدم معرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة، خاصة في جانب العناصر المهاجمة.

وأشار إلى أن قوات عسكرية كبيرة من اللواء 115 مشاة، اتجهت من زنجبار، إلى شقرة وقت اندلاع الاشتباكات؛ ما أجبر عناصر القاعدة على الفرار إلى الجبال القريبة من المنطقة.

وأكد أن الوضع الحالي في شقرة مستتب، وتُحكم قوات الجيش والحزام الأمني سيطرتها على المدينة من كل الاتجاهات.

وفي الـ 19 من يناير/ كانون الثاني 2017، شن مسلحون ينتمون للقاعدة، هجوما على نقطة مثلث شقرة الساحلية بمحافظة أبين، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في أغسطس/آب 2016، السيطرة على أبين، وطرد عناصر “القاعدة” منها، إلا أن التنظيم يشن بين الحين والآخر هجمات متكررة على نقاط أمنية ومقار عسكرية، ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.