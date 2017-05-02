لهذا السبب تأخر المفلحي بتسلّم مهام محافظ عدن.. وهذا ما قاله عن الزبيدي

المصدر: عدن - إرم نيوز

كشف محافظ عدن عبد العزيز المفلحي اليوم الثلاثاء، الأسباب الرئيسة وراء تأخر عملية التسليم والتسلّم بينه وبين المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، قائلاً إن الانشغالات الخارجية للرئيس عبدربه منصور هادي، كانت وراء عدم تحديد موعدًا حتى الآن لاستلام مهام عملي محافظًا لعدن.

وأضاف المحافظ الجديد في تصريحات لـ”سبوتنيك” الروسية “أن الموعد سيكون قريباً، والقرار الرئاسي لا رجعة فيه، وتربطني بالعميد العيدروس علاقة عالية جداً، وبعض الاعتراضات الجنوبية هي على القرارات وليس على عبد العزيز المفلحي”، مشيرًا إلى أنه يكن كل الودّ والمحبة والتقدير للمحافظ السابق.

وقال المفلحي:”إن عدن تعاني أزمة في الخدمات بشكل خانق، وهو الأمر الذي يتطلب حصر المشاكل بدقة كبيرة من أجل وضع خطة عاجلة للعلاج ورفع المعاناة عن أهلنا في الجنوب”.

وكان قرار الرئيس هادي بإقالة عيدروس من منصبه أشعل احتجاجات شعبية عارمة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن رفضاً للقرار، حيث خرجت مظاهرات في شارع مدرم وسط حي المعلا في عدن، شارك فيها المئات من المواطنين الذين رفعوا علم دولة الجنوب السابقة وصور المحافظ عيدروس تأييدًا له ورفضًا لقرار إقالته.