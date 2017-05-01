التحالف العربي يعترض صاروخين حوثيين في سماء “المخا” اليمنية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو ميليشيات الحوثي، وحلفاؤهم من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مدينة المخا، غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني، في تصريح صحفي، أن الصاروخين أُطلقا من مفرق الوازعية في مديرية مقبنة شرق المخا، مستهدفين مواقع للقوات الحكومية، لكن الدفاعات الجوية أسقطتهما.

وسبق أن شن الحوثيون وأتباع صالح قصفاً مماثلاً بالصواريخ الباليستية والحرارية، على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في المدينة الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وأدت بعض الصواريخ إلى خسائر كبيرة.

وتخضع مدينة المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز، وميناؤها البحري لسيطرة القوات الحكومية منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش اليمني في 7 من الشهر نفسه تحت مسمى “الرمح الذهبي”.