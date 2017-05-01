أنباء عن تسليم بروتوكولي لمنصب محافظ عدن اليوم.. هل يلتقي “الغريمان”؟

المصدر: عدن- إرم نيوز

كشفت مصادر خاصة لـ”إرم نيوز” عن انه ستتم اليوم الاثنين عملية استلام وتسليم “بروتوكولية” بين المحافظ الجديد للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدكتور عبدالعزيز المفلحي، وسلفه السابق اللواء عيدروس الزبيدي.

وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن الزبيدي، سيقوم شخصيّاً بتسليم خلفه المفلحي زمام المنصب.

وأفادت المصادر بأن المفلحي سيصل اليوم إلى عدن، بعد أن أدّى أمس الأحد أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة عدن، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر أخرى لـ”إرم نيوز” عن عودة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، هو وعدداً من وزراء حكومته، اليوم الاثنين إلى مدينة عدن، قادمين من الرياض.

من جهة أخرى، نقل شهود عيان يقطنون في محيط مطار عدن الدولي لـ”إرم نيوز”، نبأ مشاهدتهم لطائرة عسكرية كبيرة وهي تحط في وقت متأخر من مساء الأحد في مدرج المطار.

وتشهد مدينة عدن منذ يوم الجمعة الماضية احتجاجات واسعة ينفذها المواطنون تعبر عن رفضها لقرار إقالة الزبيدي من على رأس هرم السلطة المحلية.

يشار إلى أن الرئيس اليمني، أصدر مساء الخميس المنصرم قراراً جمهورياً، قضى بتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظاً لعدن، خلفاً للواء عيدروس الزبيدي.