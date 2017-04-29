الملك سلمان يستقبل الرئيس اليمني في جدة

المصدر: جدة - إرم نيوز

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت في قصر السلام بجدة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” فقد جدد الملك سلمان التأكيد على حرص المملكة على دعم شعب اليمن وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

وذكرت وكالة أنباء سبأ التابعة للشرعية إن الرئيس هادي “قال إن مواقف المملكة العربية السعودية ستظل حاضرة وخالدة في ذاكرة الشعب اليمني لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضافت أن الملك سلمان جدد “تأكيد موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي”.

وقال العاهل السعودي “إن أمن اليمن واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة باعتبارها تمثل الجوار والعمق الاستراتيجي للمملكة” مؤكداً “دعم الرئيس اليمني وخطواته وجهوده الرامية إلى السير باليمن نحو المستقبل المنشود وتجاوز تحدياته بمساندة الأشقاء وفي المقدمة المملكة”.

ولفت الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى “أهمية التنسيق والتواصل والتكامل الدائم بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق التطلعات والأهداف التي من أجلها تُقدم التضحيات لنصرة الهوية القومية الواحدة”.