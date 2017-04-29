مقتل القيادي بالقاعدة “هادي بارحمة” و2 آخرين في قصف جنوب اليمن (صور)

المصدر: عدن – إرم نيوز

قُتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، بينهم قيادي، في غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أمريكية، اليوم السبت، ضد سيارة بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية بشبوة، لـ”إرم نيوز”، أن الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها 3 من عناصر القاعدة، بمنطقة “تمورة”، بمديرية الروضة.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر القاعدة الذين كانوا يستقلون السيارة لقوا مصرعهم على الفور، وكان بينهم القيادي بالتنظيم، هادي بارحمة.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم، ارتفعت وتيرة الضربات الجوية التي تستهدف القاعدة في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، أنها نفذت 70 غارة جوية، ضد مسلحي القاعدة في اليمن، منذ أواخر فبراير الماضي، في تصعيد جديد من واشنطن ضد التنظيم المتشدد.