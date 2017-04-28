ضاحي خلفان: هادي لم يعد مقبولًا في شمال ولا جنوب اليمن

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الجمعة: إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لم يعد مقبولًا في شمال ولا جنوب اليمن، ولا يجوز له أن يعطل المنطقة بأسرها لـ”جهل فيه”، بحسب تعبيره.

وكتب الفريق خلفان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “اسمحوا لي بأن أقول كلمة حق، شرعية اليمن أثارت الشمال قلنا معها حق، لكن ما رأيكم بإثارتها للجنوب؟ والله إن هادي لم يعد مقبولًا شمالًا وجنوبًا”.

وأضاف في تغريدة أخرى “لا يجوز أن يعطل هادي المنطقة بأسرها لجهل فيه”.

وتأتي تصريحات الفريق ضاحي خلفان بعد يوم من قرارات رئاسية أصدرها هادي وقضت بإبعاد اثنين من القيادات الشرعية المقربة من دول التحالف العربي، وهما محافظ العاصمة المؤقتة اللواء عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك، وتضمنت القرارات تعيين مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي محافظًا جديدًا لعدن.

وفي أول تعليق من مسؤول جنوبي على إقالة اللواء الزبيدي قال نزار هيثم الناطق الرسمي للسلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن: إن “الشرعية الإخوانية أعلنت وفاتها بنفس توقيت إعلان علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب”.

وأضاف هيثم في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “27 إبريل سيظل يومًا أسود في تاريخ عدن وكل أنحاء الجنوب”، في إشارة لليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق صالح الحرب على الجنوب في العام 1994 والتي انتهت باجتياح الجنوب وهروب قياداته إلى الخارج.

وحول ما تداولته وسائل إعلامية بشأن رفض الزبيدي لقرار تعيينه سفيرًا في الخارجية، أوضح هيثم في تصريحه لـ “إرم نيوز” أنه “لا يوجد أي تصريح للمحافظ الزبيدي، وكل ما يدور هو مجرد تسريبات هدفها إثارة الفتنة ليس أكثر”.