مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه في عدن جنوبي اليمن

المصدر: وكالات

أكد مصدر أمني، أن انتحاريًا يحمل حزامًا ناسفًا لقي مصرعه، فيما تمكن آخر من الهرب، اليوم الجمعة، أمام معسكر للحزام الأمني بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن “انتحاريا يرتدي حزامًا ناسفًا لقي مصرعه أمام معسكر المشاريع سابقاً، معسكر الشهيد “علي ناصر هادي” حالياً، عندما حاول ومعه زميل آخر التسلل داخله”.

وأضاف، أطلق جنود البوابة الرئيسة النار على الشابين، اللذين كانا يرتديان بزة عسكرية، لعدم امتثالهما لأوامر التوقف بعيدًا عن البوابة، فقُتل أحدهما، فيما تمكن الآخر من الهرب وسط البيوت القريبة، وما زال البحث جاريًا عنه.

وذكر، أن القتيل كان يرتدي حزامًا ناسفًا، مشيرًا إلى أنه قُتل قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.

ويقع معسكر الشهيد “علي ناصر هادي” في مدينة المنصورة بمحافظة عدن، ويتبع الحزام الأمني، “قوة عسكرية أنشأت مؤخرًا” بقرار رئاسي، عقب طرد ميليشيات (الحوثي وصالح) من عدن، منتصف يوليو تموز 2015، لحفظ الأمن ومكافحة الجماعات المتطرفة.