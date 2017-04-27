شيخ يمني يوضح سبب منع العميد مهران القباطي من دخول عدن

المصدر: إرم نيوز

كشف الشيخ القبلي اليمني جمال بن عطاف أسباب منع التحالف العربي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي من دخول العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال الشيخ جمال بن عطاف في تغريدة على حسابه بتويتر دون ذكر القباطي بالاسم: “بعد عدة مؤشرات رصدها التحالف العربي من شأنها خلخلة الأمن في عدن تم احتجاز قائد ميداني لمخالفته أوامر بقائه خارج العاصمة عدن خلال هذه الفترة”.

وقالت مصادر بمطار عدن الدولي إن طائرة للتحالف العربي نقلت مساء الخميس القباطي إلى الرياض عقب منعه من دخول عدن .

ووفقا لموقع صحيفة “عدن الغد” المحلية فقد وصل قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي إلى مطار عدن على متن رحلة طيران للخطوط الجوية اليمنية.