البخيتي: إزاحة الزبيدي وبن بريك نجاح للإخوان في اليمن

المصدر: إرم نيوز

أكد الكاتب والقيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، أن ما وصفها بإزاحة كل من محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي والوزير هاني بريك “نجاح” لحزب “الصلاح” الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تعليقًا على سلسلة قرارات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتضمنت عزل الوزير بن بريك وإحالته للتحقيق، وتعيين المستشار الرئاسي عبدالعزيز المفلحي محافظًا لعدن خلفًا للواء عيدروس الزبيدي الذي عيّنه في منصب شرفي بوزارة الخارجية.

وكتب البخيتي: “نجح الإخوان المسلمون (حزب الإصلاح) بإزاحة عيدروس وبن بريك، لكن عبدالعزيز المفلحي ليس محسوباً عليهم، ولتفويت الفرصة على الإخوان ينبغي دعمه.”

نجح الإخوان المسلمون (حزب الاصلاح) في ازاحة عيدروس وبن بريك، لكن عبدالعزيز المفلحي ليس محسوباً عليهم، ولتفويت الفرصة على الإخوان ينبغي دعمه. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) April 27, 2017

وأضاف البخيتي في تغريدة أخرى: “عيدروس تسلم عدن وهي مفخخة بالقاعدة وداعش والموت فيها يسابق موج البحر، والزبيدي أنجز الكثير في أصعب اللحظات وأعقد الظروف، وهيَّأ الأرضية لمن بعده”.

وتابع: “يكفي عيدروس فخرًا -إلى جانب إنجازاته الأمنية- أنه لم يُتهم بالفساد مطلقًا حتى من أشد خصومه، والمأخذ الأهم عليه هو ترحيل الكثير من الشماليين”.