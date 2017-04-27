هادي يترأس اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني في اليمن

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

ونوقشت مستجدات الأوضاع اليمنية المختلفة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة مجلس الدفاع وتطرق المجتمعون إلى التطورات الراهنة.

وطالب هادي الحاضرين بضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية في حماية اليمن وحفظ أمنه واستقراره في مختلف المناطق المحررة.

وأشاد المجتمعون بكافة أشكال التعاون والتنسيق مع الدول المشاركة في التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المجتمعون أيضًا بنجاح مؤتمر الاستجابة للإغاثة الإنسانية لليمن الذي عقد في سويسرا والذي أكد من خلاله المجتمع الدولي دعمه السياسي للشرعية وجهودها بتسوية الأوضاع في اليمن.