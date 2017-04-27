من هو عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن الجديد وما موقفه من “القضية الجنوبية”؟

المصدر: عدن - إرم نيوز

تفاجأت الأوساط السياسية اليمنية مساء الخميس بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي عين بموجبه عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظاً جديداً للعاصمة المؤقتة عدن خلفاً للواء عيدروس الزبيدي الذي شغل المنصب منذ أغسطس عام 2015 .

والمفلحي شخصية جنوبية بارزة باليمن، ورجل أعمال متميز في السعودية التي أقام فيها منذ سنوات قبل أن يعود إلى عدن في العام 2014.

ووفقا لأحاديثه وحواراته الإعلامية، يعد المفلحي أحد القيادات المؤمنة بالقضية الجنوبية ويرى ضرورة “استعادة شعب الجنوب سيادته على أرضه”.

ولكن المفلحي ليس متحيزاً كثيراً لفكرة انفصال الجنوب عن الشمال اليمني، حيث أنه يرى أن القضية الجنوبية قضية محورية وهامة وحلها يكمن في “استعادة شعب الجنوب سيادته على أرضه” ضمن الدولة الاتحادية.

ولا يستبعد المفلحي فكرة الانفصال إذ يعتبر أنه إذا لم تتحقق للجنوبيين مطالبهم فمن حقهم تقرير المصير.

عاد المفلحي إلى واجهة العمل السياسي كمستشار للرئيس هادي في أعقاب تحرير عدن وتحديداً في أكتوبر / تشرين الأول من العام 2015.

ولد المفلحي عام 1957 في محافظة الضالع، بمنطقة (خلّة) التابعة لمشيخة مكتب المفلحي أحد المكاتب القبلية العشرة لمنطقة يافع، وانتقل في سن الخامسة الى عدن ومكث ودرس فيها سنوات.

انخرط المفلحي في الجبهة القومية بجنوب اليمن، وفي أعقاب استقلال جنوب اليمن عن الإستعمار البريطاني بدأ الصدام بينه وبين الحزب الحاكم آنذاك.

وكان المفلحي مهددا حينها من الحزب الحاكم بجنوب اليمن بسبب معارضته للحكم، ما اضطره للهجرة صوب محافظة تعز شمالي اليمن حيث أكمل تعليمه الثانوي وانتقل إلى مصر التي حصل فيها على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

وفي العام 1974 أصدر الحزب الحاكم بجنوب اليمن حكماً بإعدام المفلحي بسبب معارضته وتحريضه على الحزب.

وفي ثمانينات القرن الماضي تفرغ المفلحي للأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية حيث بدأ كمدير قسم العملاء في شركة العيسائي للتجارة بجدة الوكيل لسيارات (ميتسوبيشي – كرايسلر – بورتون) لمدة عام واحد من 1985 حتى 1986 .

تم عمل كمساعد مدير فرع للشركة ولمدة عام واحد أيضاً في العاصمة السعودية الرياض ، بعدها عمل مديراً عاماً لشركة العيسائي بالرياض للفترة (1987م – 2003م )، قبل أن يعمل مساعداً لمدير عام الشركة بالمملكة العربية السعودية للفترة (2003م – 2008م ).

وفي مارس/ أذار من العام 2008 قدم المفلحي استقالته من الشركة لاسيما عقب وفاة والده ، وبات أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين في السعودية .