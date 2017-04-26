بن دغر يكشف عن مقترح حكومي جديد بشأن ميناء الحُديدة

قال أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، إن حكومته اقترحت على الأمم المتحدة توليها مراقبة ميناء الحديدة، لضمان عدم تهريب السلاح عبره.

ويستعد التحالف العربي لشن هجوم على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، في وقت حذر فيه مسؤولون بالأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، من أي هجوم على الميناء الذي يشكل الممر الرئيسي للمساعدات الوافدة إلى البلاد، حيث حاجة الملايين ماسة للغذاء درءًا لشبح المجاعة.

وكرر بن دغر اتهاماته للحوثيين بتهريب السلاح إلى داخل اليمن عبر الحديدة، وقال إن حكومته اقترحت على الأمم المتحدة الإشراف على المرفأ لتجنب هجوم محتمل.

وقال لرويترز في جنيف: “لقد تم تطوير هذا المرفأ ليتلقى السلاح للميليشيات، نحن نأخذ قرارات لإنهاء ما يحدث، ولا نفضل استعمال القوة هناك”، مضيفًا: “نحن من اقترحنا على الأمم المتحدة أن تدير المرفأ وتفرض الرقابة عليه”.

وناقشت الحكومة اليمنية هذا الاقتراح مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر للمانحين في جنيف يهدف لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب، وقال: “لكننا لم نتلقَ جوابًا واضحًا على هذه المسألة.”

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إنها ليس لديها معلومات عن هذا الموضوع.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية لإبعاد شبح المجاعة.

وأعلنت المنظمة الدولية تلقي تعهدات بقيمة 1.1 مليار دولار من أصل 2.1 مليار طلبت الحصول عليها في مؤتمر المانحين الذي عقد أمس الثلاثاء لتمويل عمليات الإغاثة لهذا العام في اليمن.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني لرويترز اليوم الأربعاء: إن اللجنة توقفت عن استخدام ميناء الحديدة في فبراير/ شباط‭ ‬ وتُدخل ما تحتاجه من إمدادات ومؤن عبر البحر من عُمان إلى عدن و”تجرب” طرقًا برية من عُمان.

وأوضح أن المنظمة لديها إذن من التحالف بنقل المؤن إلى مطار صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية.

وتتخذ الحكومة اليمنية الشرعية من مدينة عدن قاعدة لها في حين يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وأشار مارديني إلى أن الصليب الأحمر يدعم مستشفى المنصورة في عدن حيث عولج خمسة آلاف مصاب بجراح بالغة حتى الآن هذا العام. كما سترسل اللجنة فريقًا جراحيًا لزيادة قدرة المستشفى الاستيعابية.

وقال بن دغر: إن الحوثيين يحتجزون حوالي 3 آلاف معتقل بينهم ناشطون وصحفيون، مشيرًا إلى أن الحكومة تطالب بمراقبة مستقلة لأوضاعهم.

ويسعى الصليب الأحمر للحصول على حق مقابلة المعتقلين فيما يتصل بالنزاع والمحتجزين لدى الطرفين، وقال مارديني: “نحن نتلقى طلبات كثيرة من العائلات، لدينا بعض التقارير المثيرة للقلق”.

وأضاف أن كل طرف يطلب أن يسمح الطرف الآخر للصليب الأحمر برؤية معتقليه أولًا.