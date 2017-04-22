صور مفاجئة من حضرموت.. تخيلوا أن هذا المشهد في اليمن

المصدر: إرم نيوز

تناقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حضورًا جماهيريًا واسعًا لمباراة كرة قدم أقيمت في محافظة حضرموت اليمنية يوم الجمعة، في مشهد لم يعد مألوفا منذ سنوات في بلد يعاني حربًا دامية مع التنظيمات المتطرفة والميليشيات المتمردة على السلطة الشرعية.

وقال الناشط الجنوبي أحمد صالح معلقًا على هذه الصور: “تُصر عصابات الموت على نشر أدواتها تحت مسميات عديدة فيظهر شعب ينتزع الحياة من أنياب الموت ويعيشها بكل تفاصيلها هنا حضرموت قلب الجنوب النابض”.

تُصر عصابات الموت على نشر أدواتها تحت مسميات عديدة

فيظهر شعب ينتزع الحياة من أنياب الموت ويعيشها بكل تفاصيلها

هنا حضرموت قلب الجنوب النابض pic.twitter.com/n0cjOVUmpy — احمد الصالح (@syafaden1) April 21, 2017

وعلق وكيل وزارة الشباب و الرياضة اليمني حمزة الكاملي: “تخيلوا أن هذه الصور ليست في أوروبا و لا أمريكا، هذه الصور في حضرموت في # اليمن رغم الحرب ورغم كل شيء الرياضة حياة”.

تخيلوا ان هذه الصور ليست في اوروبا و لا في امريكا هذه الصور في حضرموت في #اليمن برغم الحرب برغم كل شي الرياضة حياة pic.twitter.com/f7ykUmtiDs — Hamzah alkamaly (@hamzaalkamaly) April 21, 2017

وكتبت إحدى الناشطات اليمنيات: “حضور جماهيري غير مسبوق، هذا ليس استاد البرنابيو في مدريد إنه استاد # سيئون في # حضرموت عصر اليوم”.

حضور جماهيري غير مسبوق

هذا ليس استاد البرنابيو في مدريد

انه استاد #سيئون في #حضرموت عصر اليوم pic.twitter.com/ExqrOjoV4O — تهـآني #عدن (@thanial3ozli) April 21, 2017

ويذكر أن هذه الصور التقطت خلال مباراة فريقي شعب حضرموت والتضامن في نصف نهائي كأس حضرموت عصر يوم الجمعة بمدينة الشحر شرق المكلا.