مليشيات الحوثي تعتقل 20 بهائيًا بينهم 4 نساء في صنعاء

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

اعتقلت المليشيات الانقلابية في صنعاء خلال اليومين الماضيين، 20 بهائيا يمنيا بينهم 4 نساء عشية أعياد “الرضوان” التي يحتفل بها البهائيون حول العالم.

ورغم أن النيابة الجزائية القابعة تحت سيطرة الحوثيين، تقول إن أوامر الاعتقالات هذه مرتبطة بموجة الاعتقالات السابقة في 10 أغسطس 2016، إلا أن وجود أسماء جديدة مؤشر واضح على أن هناك نية مبيّته لاستهداف واعتقال البهائيين بصورة عامة.

وكان عدد من وسائل الإعلام والناشطين قد أشاروا في وقت سابق إلى وجود تعليمات إيرانية بقمع البهائيين وحبسهم وتأجيج الرأي العام ضدهم، وتظهر القرائن بأن بعض الأجنحة في القوى الحاكمة في صنعاء تعمل بصورة منهجية لتنفيذ التعليمات الإيرانية ضد البهائيين وإثارة الرأي العام ضدهم.

وتحدث شهود عيان عن اعتقال المهندس بديع الله سنائي والذي يعتبر من كبار المهندسين بوزارة الاشغال العامة وممن قامت الدولة بتكريمهم رسميا عدة مرات نظير اعماله طوال العقود الماضية في خدمة اليمن وبناء البنية التحتية والتخطيط الحضري للبلاد. وكان المهندس بديع الله قد تلقى اتصالا للحضور للإجابة على بعض الأسئلة، إلا أنه اعتقل واختفى فور وصوله.