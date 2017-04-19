ميليشيات الحوثي تنصب كمائن أمنية لاعتقال عناصرها الفارين من معسكر خالد

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

نصبت ميليشيات الحوثي عددًا من النقاط والكمائن في مديرية موزع لمنع عناصرها من الفرار من ميدان المعركة بعد اقتراب قوات الجيش الوطني من تحرير معسكر خالد.

يأتي ذلك في وقت تمكنت فيه قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مخزن للأسلحة تابع للمتمردين في المناطق المحيطة بمعسكر خالد يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر.

وذكرت مصادر أمنية أن الحوثيين يحاولون تخفيف الضغط على قواتهم في معسكرخالد باستخدام مكثف للصواريخ الباليستية، حيث أطلقت نحو 11 صاروخاً باليستياً اعترضتها منظومة الدفاع الجوي “الباتريوت” في سماء المخا.

ويتزامن ذلك مع تدمير طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، منصة صواريخ “كاتيوشا” تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في مدينة ميدي بمحافظة حجة، بحسب وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان له، أن طيران التحالف شن اليوم سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة ميدي بمحافظة حجة استهدفت عربة محملة بالذخائر ودورية محملة بمسلحين حوثيين.

وأكد المركز الإعلامي أن الغارات دمرت منصة كاتيوشا في منطقة “الخضراء” جنوب مدينة ميدي.