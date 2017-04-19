حراسة صالح النسائية تشغل اليمنيين

المصدر: عدن - إرم نيوز

أظهرت صور، نشرها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، استعانة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بطاقم نسائي لحراسته في صنعاء.

وتظهر إحدى الصور، التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية صالح وإلى جانبه عناصر من الحراسة النسائية لحمايته خلال حضور إحدى المناسبات في صنعاء أخيرا.

ولم تتضح على الفور أسباب لجوء صالح لهذه الحراسة النسائية غير المألوفة في اليمن.

ووصفت وسائل إعلام محلية الخطوة بأنها تشير إلى أن صالح يسير على خطى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي انتهى به المطاف مقتولا على يد الثوار الليبيين.