الجيش الوطني اليمني: الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة السعودية في مأرب بـ”الخطأ”

المصدر: عدن– إرم نيوز

قالت قوات الجيش الوطني اليمني، إن الطائرة السعودية التي سقطت اليوم وعلى متنها 12 جنديًا سعوديًا، تم إسقاطها بالخطأ عبر منظومة الدفاع الجوي في محافظة مأرب.

وذكر موقع الجيش الوطني، على لسان مصدر عسكري رفيع في هيئة رئاسة الأركان، أن الطائرة كانت تقل جنودًا سعوديين، عائدين من إجازتهم، وتم إسقاط طائرتهم على بعد 5 كيلو مترات من مهبطها، وأن سقوطها كان نتيجة قراءة خاطئة لمنظومة الدفاع الجوي، ما أدى إلى تدميرها قبل هبوطها.

وأشار موقع الجيش الوطني إلى أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة بعيدة جدًا عن مواقع الانقلابيين ومرمى نيرانهم.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن “استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع بلاك هوك أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب”.

وأكدت قيادة التحالف في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عملية التحقيق في أسباب الحادث جارية.