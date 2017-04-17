الجيش اليمني يستعيد مواقع عسكرية جديدة من الحوثيين قرب الحدود السعودية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، عن استعادته مواقع عسكرية كانت تحت قبضة جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في محافظة حجة، القريبة من الحدود السعودية، شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان مقتضب أصدره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن “قوات الجيش شنت هجومًا محكمًا على مواقع عسكرية كانت تحت قبضة الحوثيين وحلفائهم، جنوب شرق مدينة ميدي في محافظة حجة، وتمت استعادتها”.

وأشار البيان إلى أنه “تم قتل عدد من الحوثيين كانوا في تلك المواقع، إلى جانب الاستيلاء على دورية عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة”.

وتشهد بضع محافظات يمنية بينها مناطق محاذية للسعودية، حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى.

ومنذ الـ 26 من مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.