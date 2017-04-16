بالفيديو.. اللواء عسيري يكشف عرض مصر على السعودية إرسال مقاتلين إلى اليمن

المصدر: دبي - إرم نيوز

كشف المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري في حوار مع قناة “العربية” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على السعودية والتحالف تقديم مقاتلين على الأرض من الجيش المصري للانضمام إلى الحرب لاستعادة الشرعية باليمن.

وقال اللواء عسيري في مقابلة مع برنامج يقدمه مدير قناة العربية تركي الدخيل، “إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية من 300 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

وأردف عسيري قائلا “إن منهجية العمل في اليمن عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية، مؤكدا أن الجيش المصري يشارك بقوات جوية وبحرية” ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.