وسط حديث عن الأفلام الإباحية.. ما سرّ تراجع الحوثيين “الغامض” عن تعيين مفتٍ جديدٍ لليمن؟

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

ترك تراجع جماعة الحوثي عن تعيين مُفتٍ جديدٍ لليمن، وحل هيئة الإفتاء حالة من الغموض حول أسباب هذا التراجع المفاجئ، عن القرار الذي كانت الجماعة تسعى من خلاله إلى إحكام سيطرتها على الحق الديني في البلاد.

وعيّن “المجلس السياسي الأعلى”، الذي شكله تحالف الحوثيين و صالح، يوم الإثنين الماضي مفتياً جديداً، وهيئة إفتاء شرعية، حيث نص القرار على تعيين “شمس الدّين محمد شرف الدّين” رئيساً لـ”هيئة الإفتاء، ومفتياً للديار اليمنية”، قبل أن يتراجع عن هذا التعيين يوم الخميس.

وأثار قرار تشكيل هيئة الإفتاء الجديدة استياءً واسعاً، وعاصفة من التعليقات الناقدة والساخرة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بين المدونين اليمنيين.

وقدّم نشطاء يمنيون تفسيرات مختلفة للتراجع، فبينما رأى بعضهم أنه يرجع إلى المكانة التي يحظى بها المُفتي المقال محمد بن اسماعيل العمراني، لدى اليمنيين، قال نشطاء آخرون إن المفتي الجديد لا يتمتع بالأهلية لتولّي هذا المنصب، إذ أنه “من مدمني مشاهدة الأفلام الإباحية”.

وتضمن بيان لحزب صالح حول حل “الهيئة” تلميحًا ربما يشكل تأكيدًا لفرضية “الأفلام الإباحية”، بإشارته إلى أن التشكيلة التي تم حلها غير مشهود لأفرادها “بالكفاءة والنزاهة والعلم والتقوى”.

وأفاد موقع “المؤتمر نت” الإلكتروني، التابع لحزب صالح، في نبأ مقتضب، أنه تم إلغاء قرار تعيين المفتي الجديد وتشكيل هيئة الإفتاء الصادر، مؤخرًا، عن “المجلس السياسي”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الحزب و”الحوثيين” على أن يعاد تشكيل هيئة الإفتاء لتضم “علماء مشهودًا لهم بالكفاءة والنزاهة والعلم والتقوى”، دون مزيد من التفاصيل.

“سكس الدّين”

وقال الصحفي اليمني سام الغباري، إنه “رأى مفتي الحوثيين العام 2011 في أحد مقاهي الإنترنت وهو يشاهد أفلامًا إباحية” مشيراً إلى أنه “حينها كان يتعمد مضايقة الرجل حتى غادر المقهى”.

وأضاف الغباري، أن مالك المقهى “أخبره بأنه طرد الرجل (شمس الدّين محمد شرف الدّين) أكثر من مرة بسبب هذه التصرفات غير الأخلاقية”.

من جهته، أطلق الناشط الشبابي اليمني حافظ مطير اسم “سكس الدّين” بدلاً من “شمس الدّين” على المفتي الذي عيّنه الحوثيون، مستنكراً “تعيين مثل هذا الشخص بمنصب ليس له أي علاقة به” على حد تعبيره.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جماعة الحوثي تخطط لتعيين هيئة إفتاء جديدة أم أنها تراجعت بشكل نهائي عن الخطوة التي حذّر نشطاء يمنيون من أنها قد تُستغل لتأجيج الطائفية وإضفاء شرعنة دينية على الحرب التي يخوضها المتمردون في أكثر من محافظة يمنية.