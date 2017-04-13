“أحرار صنعاء”.. حركة جديدة تعلن الحرب على قيادات الحوثي (صور)

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

أعلنت حركة يمنية جديدة تطلق على نفسها اسم “أحرار صنعاء”، اليوم الخميس، أنها أطلقت ما أسمتها “ثورة في وجه الانقلابيين الحوثيين تهدف إلى تحرير العاصمة صنعاء من قبضتهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها قبل الانقلاب على الحكومة الشرعية”.

وأشارت الحركة، في بيان لها، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنها ستعمل على “استهداف قيادات الصف الأول والثاني لميليشيات الحوثي ما لم ينسحبوا وينهوا كافة مظاهر انقلابهم، متعهدة بتكثيف أنشطتها حتى تطهير صنعاء من الميليشيات بكل الوسائل الثورية المشروعة، مناشدة الجيش اليمني والقبائل بالوقوف معها”.

وقال البيان إن “تأسيس الحركة الجديدة يأتي استجابة لتطلعات الشعب اليمني في التخلص من الانقلابيين الذين وصفتهم بـ “الكهنوتيين”، الذين انقلبوا على النظام الجمهوري وقوضوا مؤسسات الدولة، وجوعوا الشعب، وامتهنوا كرامة المواطن اليمني وسخروا أسلحتهم لقتل وترويع الآمنين وتدمير البلاد، ونزع اليمن من حضنه العربي ورميه إلى أحضان ولاية الفقيه الفارسي”.

وأوضح البيان أن “تأسيس الحركة يأتي امتداداً لنضالات وتضحيات أحرار ثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962، وإيماناً بأهداف تلك الحركة التي أعادت للشعب اليمني حريته وكرامته، وأنهت حكم الكهنوت الفاسد، الذي سلط سيف الظلم والجهل والفقر على رقاب اليمنيين قروناً طويلة”.

ويقول سكان في صنعاء إنهم شاهدوا منشورات في عدد من الشوارع، كما شاهدوا عناصر من الميليشيات تزيل المنشورات من على أعمدة الإنارة والجدران، وأضافوا أن الميليشيات منعت تصوير المنشورات وصادرت عددا من الهواتف لبعض المارة، كما أوقفت حساب الحركة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد ساعات من تدشينها.