السعودية.. العثور على سيدة يمنية مشنوقة في جازان.. وهذا ما كشفته السلطات

عثرت السلطات السعودية على جثمان مسنة مشنوقة بمنزلها بإسكان الحصمة جنوب منطقة جازان الحدودية مع اليمن.

وكشفت صحيفة “سبق” الإلكترونية أن الجثة تعود لسيدة يمنية كانت تسكن مع زوجها سعودي الجنسية، حيث أقدمت على الانتحار شنقًا في ظروف غامضة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة أبوعريش تلقّت بلاغًا عن وقوع حادثة انتحار في إسكان الحصمة، حيث انتقلت فرق من الشرطة والأدلة الجنائية إلى الموقع، ووجدت أن المرأة فارقت الحياة نتيجة إقدامها على عملية الانتحار شنقًا واتّخذت الفرق الأمنية كل الإجراءات اللازمة، حيث تم رفع البصمات من الموقع ومعاينة جثمان المرأة من قِبل الطبيب الشرعي وفحصها مبدئيًّا قبل نقلها إلى المستشفى، ووضعها في ثلاجة الموتى لمعرفة أسباب الوفاة، من أجل استكمال التحقيقات الأمنية في هذه الحادثة بحسب الصحيفة.