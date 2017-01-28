العثور على أسلحة إيرانية مهرّبة للحوثيين في ميناء المخا اليمني

المصدر: عدن - إرم نيوز

ذكر موقع منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، اليوم السبت، أن الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي، تمكن من العثور على أسلحة تم تهريبها من إيران إلى مليشيات الحوثي في ميناء المخا.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن “قوات الجيش اليمني تمكنت من العثور على أسلحة إيرانية مهربة للحوثيين في معسكر اللواء 107 شرق المخاء غربي المحافظة”.

وتواصل قوات التحالف العربي دعمها لقوات الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، من أجل استعادة السيطرة على المدن التي تحتلها المليشيات الحوثية، والموالون للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن “الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومليشيات الحوثي، حوّلا ميناء المخا إلى منفذ لتهريب الأسلحة من إيران منذ احتلال مدينة المخا قبل أكثر من عامين.

وستكون الحكومة الشرعية اليمنية أمام تحدٍ كبير في سبيل إعادة الاعتبار لميناء المخا ،وتأهليه ليصبح أحد الموانئ الرئيسة في البلاد واستعادة عافيته.