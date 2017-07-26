مغلق منذ 27 عامًا.. شاهد كيف احتفل سعودي بقرب افتتاح منفذ عرعر مع العراق (فيديو)

مغلق منذ 27 عامًا.. شاهد كيف احتفل سعودي بقرب افتتاح منفذ عرعر مع العراق (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفالا طريفا من شخص قيل إنه سعودي بمناسبة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع العراق بعد سنوات من الإغلاق تقول مصادر إن عددها 27 عامًا.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المعبر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك نتيجة تقارب السعودية والعراق في إطار محاولة الرياض مواجهة النفوذ الإيراني ودعم عودة بغداد إلى حاضنتها العربية.

ويبعد المنفذ 500 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

وبدأ الجانب السعودي أعمال ترميم وصيانة الطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر.

ويتيح المعبر الفرص أمام التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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