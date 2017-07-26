مغلق منذ 27 عامًا.. شاهد كيف احتفل سعودي بقرب افتتاح منفذ عرعر مع العراق (فيديو)

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفالا طريفا من شخص قيل إنه سعودي بمناسبة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع العراق بعد سنوات من الإغلاق تقول مصادر إن عددها 27 عامًا.

سعودي يحتفل بقرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع العراق ????????????

????????❤️????????pic.twitter.com/gUA8VBkUCw — ‏ڛمــۉ اڵٵــمير♚⁴³⁰ᵏ (@Semo_Alamer) July 25, 2017

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المعبر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك نتيجة تقارب السعودية والعراق في إطار محاولة الرياض مواجهة النفوذ الإيراني ودعم عودة بغداد إلى حاضنتها العربية.

ويبعد المنفذ 500 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

وبدأ الجانب السعودي أعمال ترميم وصيانة الطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر.

صور | بعد إغلاقه نحو 27 عام .. البدء بتركيب لوحات منفذ جديدة #عرعر مع #العراق، إيذاناً بإفتتاحه قريباً.#فتح_منفذ_جديدة_عرعر : pic.twitter.com/mHjc5xt7vP — السعودية (@KSA) July 22, 2017

ويتيح المعبر الفرص أمام التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين.