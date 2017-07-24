بالصور.. الملك سلمان يصل طنجة المغربية واستقبال رسمي

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الإثنين، إلى مدينة طنجة المغربية، برفقة عدد من الأمراء وأفراد العائلة المالكة لقضاء إجازة خاصة بـ”عروس الشمال”، للسنة الثالثة على التوالي.

وخصصت المغرب للعاهل السعودي استقبالًا رسميًا قاده رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رفقة المسؤولين المحليين بمطار مدينة طنجة السياحية.

وبعد استراحة قصيرة في القاعة الشرفية بالمطار، انتقل الملك سلمان والوفد المرافق له إلى قصره القريب من شاطئ أشقار، بمنطقة “كاب سبارطيل”، وهي عبارة عن منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابوية.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية، أنه جرى حجز مئات من الغرف في كبريات الفنادق بمدينة طنجة، استعدادًا لقدوم الملك سلمان، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق له.