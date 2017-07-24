الملك سلمان ينيب ولي العهد ويغادر السعودية إلى طنجة في “إجازة خاصة”

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيتوجه اليوم إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي السعودي، دون ذكر وجهة العاهل السعودي، إلا أن تقارير إعلامية أشارت سابقاً إلى نيته التوجه إلى مدينة طنجة المغربية التي سيقضي فيها إجازته للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يذكر البيان المدة التي سيغيبها الملك سلمان.

ويقيم الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة “كاب سبارطيل”، وهي عبارة عن منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة.

وتعيش مدينة طنجة المغربية، منذ أسابيع، حالة من الترقب، فرضها اختيار العاهل السعودي لقضاء إجازته الخاصة للعام الثالث على التوالي في المدينة الملقبة بـ”عروس الشمال”.

وجرى حجز مئات من الغرف في كبريات الفنادق بالمدينة، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق للملك سلمان .

ودأب الملك سلمان بن عبد العزيز على قضاء إجازاته الخاصة بمدينة طنجة، منذ أن كان وليًا للعهد، غير أن زيارته للمدينة باتت مصدر اهتمام دولي منذ جلوسه على العرش في يناير/ كانون الثاني 2015.

وكان العاهل السعودي قد استقبل عددًا من الأمراء والرؤساء والملوك في مقر إقامته بطنجة السنة الماضية، حيث أمضى إجازة خاصة في المدينة، دامت أسابيع.