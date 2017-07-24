حملة للدفاع عن الأمير محمد بن نايف بعد تقارير غربية “مسيئة”

تجذب حملة للدفاع عن الأمير السعودي البارز، محمد بن نايف، على مواقع التواصل الاجتماعي، أعداداً كبيرة من المدونين السعوديين بعد اتهامات أثارتها تقارير صحفية غربية عن تعاطيه للعقاقير المخدرة، على حد زعمها.

فعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، يجذب الوسم “#إلا_الإساءة_لمحمد_بن_نايف” عدداً كبيراً من المغردين السعوديين الذي تداولوا صورا مختلفة له في مناسبات رسمية عدة وسط إشادة بفترة عمله التي نال فيها تكريمات تعدت المملكة وشملت حتى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب أحد المتفاعلين مع الحملة في تغريدة “نبشركم محمد بن نايف له وزن ثقيل عند الشعب السعودي، يعني تبطون عظم إنكم تشوهون صورة هذا الأسد”.

وقال مغرد آخر “#إلا_الإساءة_لمحمد_بن_نايف ، محمد بن نايف تاج على رأس كل سعودي والشعب كلّه يفتخر فيه ونعم والله .. أنشهد إنه كفّى ووفّى”.

وغرد المشرف على حساب “رؤية وطن” الإخباري السعودي “#إلا_الإساءة_لمحمد_بن_نايف لأنه ما زال في قلب الشعب #السعودي وما زلنا نتغنى بإنجازاته الأمنية وبطيبته الإنسانية فهو محبوب لدينا إلى الأبد”.