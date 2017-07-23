مصدر: تخصيص الخطوط الحديدية السعودية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا

توقع مصدر في وزارة النقل السعودية الانتهاء قريبًا من وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدة السعودية المتعلقة بتخصيص الأنشطة التجارية التابعة لها.

وذكر مصدر لصحيفة “الاقتصادية” السعودية أن وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تدرس طرق توطين صناعة السكك الحديدة وصيانتها في المملكة ودول الخليج.

وأوضح المصدر أن قطاع النقل يشكل أهمية بالغة من النواحي الاقتصادية والخدمية في السعودية، منوهًا أن ربط الدول الإسلامية مع السعودية بشبكة من الطرق البرية والبحرية يشكل أهمية بالغة ضاربًا مثلًا على ذلك بمشروع “طريق الحرير”.

وقال المصدر: “خلال السنوات العشر الماضية فقط، أنجز أكثر من 20 ألف كيلو متر، إضافة إلى نحو عشرة آلاف كيلو متر تحت التنفيذ حاليًا، علاوة على تنفيذ القطارات التي تربط أجزاء المملكة ببعضها بعضًا وتربطها مع الدول العربية المجاورة مثل قطار الشمال الذي يربط المملكة من الجهة الشمالية بالأردن وكذلك بالرياض والقصيم والجوف وحائل، وقريبًا سيبدأ التشغيل التجريبي فيه، علاوة على قطار آخر يربط المناطق الصناعية في الشمال الشرقي بالمملكة ببعضها بعضًا من ميناء الدمام للجبيل لرأس الخير وهو ما سيحقق نقلة صناعية نوعية سيخفض من التكاليف ويزيد من منافسة السلع الصناعية في المملكة وزيادة الصادرات”.

وعن مشروع قطار الحرمين أكد المصدر أن المشروع “سيتضمن إنشاء خطوط حديدية مكهربة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ورابغ بطول 450 كيلو مترًا مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة”.

ووصل قطار الحرمين السريع يوم الثلاثاء الفائت إلى محافظة جدة لأول مرة بعد اجتياز الاختبارات التجريبية. وأوضح رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف رميح بن محمد الرميح في حينها إن مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، يسير بخطوات متسارعة ومن المقرر استكماله مع نهاية العام الحالي 2017.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج بطول 450 كيلو مترًا لربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) لخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين؛ ويقطع المسافة بينهما خلال حوالي ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنويًا من خلال 35 قطارًا.