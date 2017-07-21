مقتل جندي سعودي بمعارك مع “الحوثيين” على الحدود اليمنية

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنودها بمعارك مع مسلحي الحوثي على حدودها مع اليمن.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى القوات السعودية على الشريط الحدودي، منذ 10 مايو/أيار الماضي، إلى 36 جنديًا، اعتمادًا على مصادر سعودية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الجندي عبيد بن فلاح الحربي، “استشهد” على الحد الجنوبي، دون ذكر تفاصيل ظروف وتوقيت مقتله.

وأفادت الوكالة بأنه تم تشييع الجندي “الحربي” في محافظة حفر الباطن، بحضور مساعد قائد المنطقة الشمالية بالجيش، اللواء الركن صالح الزهراني.

ويشهد اليمن حرباً، منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.