ردود على توقيف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد

ردود على توقيف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد

المصدر: إرم نيوز

شكّل خبر اعتقال شرطة مدينة الرياض، لأمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين، وذلك بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بالقبض عليه وإيداعه السجن فورًا، صدمة لبعض الحسابات التي دأبت على الإساءة للسعودية وحكومتها.

ولوحظ بعد ساعات من تسريب مقاطع الفيديو، التي وثقت حادثة الاعتداء، نشاط محموم لبعض الحسابات الوهمية الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي شككت في إمكانية محاسبة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، باعتباره من الأسرة الحاكمة، أحرى توقيفه وإيداعه السجن، غير أنه مع إعلان شرطة الرياض، اعتقال المتهم وتصفيده، توقفت حسابات مثل “مجتهد” وغيره عن التدوين، وهو ما يعني أن سرعة توقيف المتهم أصابتها في صميم تضليلها.

 

وكان لافتًا مستوى التعاطي الشعبي مع هذا الحدث، حيث عبر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بسرعة رد السلطات على هذا الفعل المشين والغريب على المجتمع السعودي.

وعبر نشطاء ومغردون سعوديون، تفاعلوا مع #سلمان الحزم يسجن_الامير، عن سعادتهم برؤية المملكة، وهي تدخل مرحلة جديدة، الكلمة الفصل فيها للمحاسبة التي لا تميز بين أمير ومواطن عادي ومقيم.

ولم يقتصر التفاعل مع هذه القضية على عامة الناس، بل شارك فيه أمراء وإعلاميون ومثقفون سعوديون، حيث كتب الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل، معلقًا على خبر اعتقال الأمير الشاب، “الشرع و النظام فوق الجميع، والحمدلله نحن في دولة لا فرق بين أمير أو غيره لكل من يخالف النظام والقانون”.

وبدوره، كتب الأكاديمي السعودي الدكتور خالد آل سعود معلقًا على خبر اعتقال الأمير السعودي، قائلًا أمير، وزير، رجل أعمال، “النظام فوق الجميع”، حتى “ساحة القصاص” شهدت تطبيق شرع الله في الأمير وغير الأمير”.

أما محمد بن نواف آل سعود، فأكد أن ما حدث مساء أمس، أثبت أن “الدولة ستبقى دولة و ستطبق النظام على الجميع . أمير / وزير / غفير / غني / فقير.. الدولة ستربي كل من يقل أدبه”.

لا حصانة من العقاب

ومن جانبه، غرد ناشط سعودي، يدعى هارون بن فيصل الغولي، متفاعلًا مع الوسم، بقوله “بالعدل تبنى الدول وتقوم الحضارات ويتحقق الأمان و#سلمان_الحزم أثبت أن القانون فوق الجميع”.

 

أما الإعلامي السعودي، عناد العتيبي، فغرد يقول، في هذا البلد الغالي.. هناك مواطن وأمير ووزير وخفير ووووو.. الصفات لا تعفي حاملها من “تجاوزاته”.

 

راتب شهرين زيادة

ولم تخلُ التعليقات، من بعض التغريدات الطريفة، حيث كتب مغرد يدعى فيصل، متفاعلًا بأسلوب ساخر، “#سلمان الحزم يسجن_الأمير صحيت من النوم في امر ملكي.. قمت مستانس قلت راتب شهرين زيادة”.

 

يشار إلى أن السلطات السعودية، نفذت العام الماضي حكم الإعدام بحق أحد الأمراء الشباب بعد إدانته في المحكمة بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.

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