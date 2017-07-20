ردود على توقيف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد

شكّل خبر اعتقال شرطة مدينة الرياض، لأمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين، وذلك بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بالقبض عليه وإيداعه السجن فورًا، صدمة لبعض الحسابات التي دأبت على الإساءة للسعودية وحكومتها.

ولوحظ بعد ساعات من تسريب مقاطع الفيديو، التي وثقت حادثة الاعتداء، نشاط محموم لبعض الحسابات الوهمية الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي شككت في إمكانية محاسبة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، باعتباره من الأسرة الحاكمة، أحرى توقيفه وإيداعه السجن، غير أنه مع إعلان شرطة الرياض، اعتقال المتهم وتصفيده، توقفت حسابات مثل “مجتهد” وغيره عن التدوين، وهو ما يعني أن سرعة توقيف المتهم أصابتها في صميم تضليلها.

فيديو ..

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لحظة القبض على الأمير والذي جاء بناءً على توجيه سلمان العدل .

.#سلمان_الحزم_يسجن_الامير

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. pic.twitter.com/I4LgvgnY94 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 20, 2017

وكان لافتًا مستوى التعاطي الشعبي مع هذا الحدث، حيث عبر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بسرعة رد السلطات على هذا الفعل المشين والغريب على المجتمع السعودي.

وعبر نشطاء ومغردون سعوديون، تفاعلوا مع #سلمان الحزم يسجن_الامير، عن سعادتهم برؤية المملكة، وهي تدخل مرحلة جديدة، الكلمة الفصل فيها للمحاسبة التي لا تميز بين أمير ومواطن عادي ومقيم.

ولم يقتصر التفاعل مع هذه القضية على عامة الناس، بل شارك فيه أمراء وإعلاميون ومثقفون سعوديون، حيث كتب الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل، معلقًا على خبر اعتقال الأمير الشاب، “الشرع و النظام فوق الجميع، والحمدلله نحن في دولة لا فرق بين أمير أو غيره لكل من يخالف النظام والقانون”.

#امير_يعتدي_علي_مواطنين الشرع و النظام فوق الجميع ، والحمدلله نحن في دولة لا فرق بين أمير أو غيره لكل من يخالف النظام والقانون — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 19, 2017

وبدوره، كتب الأكاديمي السعودي الدكتور خالد آل سعود معلقًا على خبر اعتقال الأمير السعودي، قائلًا أمير، وزير، رجل أعمال، “النظام فوق الجميع”، حتى “ساحة القصاص” شهدت تطبيق شرع الله في الأمير وغير الأمير”.

#امير_يعتدي_علي_مواطنين

أمير ، وزير ، رجل أعمال ، " النظام فوق الجميع " ، حتى " ساحة القصاص " شهدت تطبيق شرع الله في الأمير وغير الأمير .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) July 19, 2017

أما محمد بن نواف آل سعود، فأكد أن ما حدث مساء أمس، أثبت أن “الدولة ستبقى دولة و ستطبق النظام على الجميع . أمير / وزير / غفير / غني / فقير.. الدولة ستربي كل من يقل أدبه”.

#سلمان_الحزم_يسجن_الامير

الدولة ستبقى دولة و ستطبق النظام على الجميع . امير / وزير / غفير / غني / فقير الدولة ستربي كل من يقل ادبه . — محمد بن نواف آل سعود (@mohammednawaf7) July 19, 2017

لا حصانة من العقاب

ومن جانبه، غرد ناشط سعودي، يدعى هارون بن فيصل الغولي، متفاعلًا مع الوسم، بقوله “بالعدل تبنى الدول وتقوم الحضارات ويتحقق الأمان و#سلمان_الحزم أثبت أن القانون فوق الجميع”.

#سلمان_الحزم_يسجن_الامير بالعدل تبنى الدول وتقوم الحضارات ويتحقق الامان

و#سلمان_الحزم

أثبت ان القانون فوق الجميع#المملكة_بخير — هارون بن فيصل الغولي (@11haroon11) July 20, 2017

أما الإعلامي السعودي، عناد العتيبي، فغرد يقول، في هذا البلد الغالي.. هناك مواطن وأمير ووزير وخفير ووووو.. الصفات لا تعفي حاملها من “تجاوزاته”.

في هذا البلد الغالي..

هناك مواطن وأمير ووزير وخفير ووووو

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الصفات لا تعفي حاملها من "تجاوزاته"

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#سلمان_الحزم_يسجن_الامير pic.twitter.com/tRy5Q2Vh62 — عناد العتيبي???????? (@ENAD_Alotaibi) July 20, 2017

راتب شهرين زيادة

ولم تخلُ التعليقات، من بعض التغريدات الطريفة، حيث كتب مغرد يدعى فيصل، متفاعلًا بأسلوب ساخر، “#سلمان الحزم يسجن_الأمير صحيت من النوم في امر ملكي.. قمت مستانس قلت راتب شهرين زيادة”.

#سلمان_الحزم_يسجن_الامير صحيت من النوم في امر ملكي قمت مستانس قلت راتب شهرين زيادة اخرتها مجرم متهور فاسد وروع العالم عشان طيشه — فيصل (@fzzf30) July 20, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية، نفذت العام الماضي حكم الإعدام بحق أحد الأمراء الشباب بعد إدانته في المحكمة بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.