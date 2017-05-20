بعيدا عن السجادة الحمراء.. شاهد لحظة وصول إيفانكا ترامب للرياض

أظهرت صور نشرها إعلاميون أمريكيون لحظة خروج ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر، من الطائرة الرئاسية التي وصل على متنها الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض.

وفي طقس شديد الحرارة هبط ترامب من طائرة الرئاسة مع زوجته ميلانيا وكان العاهل السعودي الملك سلمان في استقباله.

وكانت إيفانكا ترامب، قد أبدت قبيل وصولها برفقة زوجها ووالدها إلى السعودية، حماستها للزيارة عبر تعليق لها على فيسبوك وصفت فيه الزيارة بأنها “تاريخية”.

وعند وصولها إلى مقر إقامتها، ترجلت إيفانكا برفقة زوجها من السيارة التي أقلتهما، ودخلت الفندق ممسكة بيد زوجها مرتدية فستاناً أسود طويلاً به ورود بيضاء، دون التقيد بقواعد الإتيكيت الخاص بمراسم الاستقبال والدخول الرسمي المتعارف عليه.

ومن المقرر أن تشارك إيفانكا ترامب في اجتماع مع قادة المجتمع المدني الإناث السعوديات وعضوات بمجلس الشورى وسيدات أعمال في لقاء بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة.