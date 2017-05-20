بالصور.. ميلانيا وإيفانكا ترامب بأزياء محتشمة في الرياض تماشيًامع التقاليد السعودية

ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، وابنته إيفانكا، في الرياض، بملابس محتشمة نسبيًا تتماشى مع العادات والتقاليد السعودية، رغم أن أيًا منهما لم تقم بتغطية شعر رأسها.

ومنذ الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، والحديث متواصل عن الملابس التي سترتديها ميلانيا وإيفانكا اللتان ترافقان الرئيس في رحلته الخارجية الأولى التي بدأت السبت.

وظهرت ميلانيا بملابس طويلة سوداء اللون، تغطي كامل جسدها على غير عادتها في ارتداء الملابس، والتي غالبًا ما تثير الجدل سواء قبل دخولها البيت الأبيض أو حتى بعد أن أصبحت السيدة الأولى في أمريكا.

ويبدو أن زوجة الرئيس، قامت باستبدال ملابسها التي كانت ترتديها لحظة صعودها الطائرة في واشنطن، حيث أظهرت صور نشرها البيت الأبيض ميلانيا وهي ترتدي تنورة قصيرة برتقالية اللون مع بلوزة بيضاء اللون، فيما ظهرت لحظة خروجها من الطائرة في مطار الملك خالد بالرياض بزيّ أكثر احتشامًا.

ودفعت زيارة ميلانيا للسعودية التي ترتدي فيها النساء أزياء تراعي التقاليد الإسلامية، أحد الصحفيين لتوجيه سؤال مباشر لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عمّا إذا كانت قرينة الرئيس الأمريكي سترتدي ملابس تتماشى مع التقاليد الإسلامية خلال زيارتها للمملكة.

في الوقت الذي أعلن فيه الجبير، أن “الرياض لا تعتزم فرض ارتداء الزيّ الإسلامي على زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب”.

وقال الجبير إن “السلطات السعودية، عادة لا تطالب بالتقيّد بطريقة معينة للباس”، منوهًا إلى أنهم “يقترحون علينا ونرحب بأي شكل للباس”.

ومن جانبها ظهرت إيفانكا هي الأخرى محتشمة لدى ظهورها الأول في الرياض بمقر إقامة الرئيس الأمريكي في العاصمة السعودية.