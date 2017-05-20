مع وصول ترامب.. 3 قصور سعودية مرشّحة لاستضافة الرئيس الأمريكي خلال قمة الرياض (صور)

بينما تستعد السعودية لتعزيز التقارب مع البيت الأبيض خلال زيارة دونالد ترامب التاريخية للسعودية، أعد القائمون على “قمة الرياض” عرضًا تقديميًا على برنامج “بور بوينت” يشرح الديمغرافيا السعودية، والاستثمارات في الولايات المتحدة والخطط الطموحة للإصلاح.

وتُظهر شريحة أخرى من العرض التقديمي صوراً لثلاثة قصور يمكن لترامب أن يختار منها مكان إقامته لدى وصوله الرياض وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

قصر الناصرية

افتتح الملك سعود بن عبد العزيز قصر الناصرية الجديد العام 1956، بمدينة الرياض في الحي الملكي آنذاك والذي كان عبارة عن مزرعة اشتراها الملك سعود من شخص اسمه بن ناصر لتتحول إلى واحدة من أرقى وأهم أحياء العاصمة خاصة بعد تشييد قصر الناصرية الجديد، بحسب صحيفة جريدة الرياض السعودية.

قصر العوجا

يقع “قصر العوجا” في محافظة الدرعية، أنشأه الملك سلمان بن عبدالعزيز، واختار موقعه ليكون مطلاً على وادي حنيفة ومجاوراً لحيّ “الطريف” الذي ضم قصور الأسرة الحاكمة، كقصر سلوى الذي ارتبط بمؤسس الدولة السعودية الأولى.

قصر الضيوف

هو في الواقع فندق ريتز كارلتون، وهو المكان الذي أقام فيه الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي النهاية وقع اختيار إدارة ترامب على هذا الفندق حيث سيقيم مع وفده المرافق والذي يضم ابنته إيفانكا بالإضافة إلى معظم الموظفين الكبار في البيت الأبيض.