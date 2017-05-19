بالصور.. ترامب يغادر واشنطن في أول سفر خارجي بعد توليه الرئاسة

غادر دونالد ترامب واشنطن، الجمعة، في الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” في أول جولة إلى الخارج، ترافقه زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وهي أيضًا مستشارته.

ويقوم الرئيس الأميركي بجولة دبلوماسية حافلة تشمل خمس دول في ثمانية أيام، وتقوده إلى السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والفاتيكان وبروكسل وصقلية، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبع.

وتأتي هذه الجولة الرسمية الأولى على وقع أزمة سياسية في واشنطن، حيث يواجه البيت الأبيض تداعيات إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وصلات محتملة لفريق ترامب مع موسكو.