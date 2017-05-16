البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا عن الإسلام خلال زيارته للرياض‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيُلقي الأحد المقبل في الرياض خطابًا حول “رؤية سلمية للإسلام”، يسعى من خلاله إلى التأكيد على التزام واشنطن تجاه شركائها من الدول المسلمة.

وقال مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر: “إن الهدف من الخطاب تجميع العالم الإسلامي ضد الأعداء المشتركين للحضارة، وإبراز التزام الولايات المتحدة تجاه شركائنا المسلمين”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تعتبر الولايات المتحدة الرياض شريكًا استراتيجيًا لها في جميع الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية.