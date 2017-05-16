مديرة مدرسة في السعودية تتفاجأ بالحارس مشنوقًا في فنائها

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

أكدت مصادر أن الجهات الأمنية بمركز شرطة القرارة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية باشرت التحقيق في حادثة وفاة حارس مدرسة ابتدائية.

وعثرت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء على جثة الحارس مشنوقًا داخل فناء المدرسة.

وفي التفاصيل، حضرت قائدة المدرسة صباح اليوم إلى عملها فوجدت باب المدرسة مغلقًا، ما دفعها لإبلاغ إدارة التعليم، التي أبلغت بدورها الشرطة والدفاع المدني لفتح الباب، ليفاجأ الجميع بحارس المدرسة جثة هامدة مشنوقًا في فنائها، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وباشرت الشرطة في معاينة الموقع ورفع الأدلة والبصمات من موقع الحادث.