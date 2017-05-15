الملك سلمان: القمة العربية الإسلامية الأمريكية تعقد في ظل تحديات وأوضاع دقيقة

المصدر: إرم نيوز

اعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستحتضنها الرياض بعد أيام، تنعقد في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمرّ بها العالم أجمع.

وعبر الملك سلمان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي عقد اليوم الإثنين، عن أمله في “أن تؤسس هذه القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك”.

ورحب الملك، بالمشاركين في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون، والقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وتطرق العاهل السعودي خلال الاجتماع، للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الرياض، معربًا عن “ثقته بأن مباحثات القمة السعودية الأمريكية، التي ستعقد في العشرين من شهر مايو الحالي، ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وأوجه التعاون بينهما حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي”.

وثمن الملك سلمان، انعقاد القمة الخليجية الأمريكية، مؤكدا تطلعه في أن يسهم اللقاء التشاوري، الذي سيعقد في الـ 21 من الشهر الجاري في “تكريس التضامن الخليجي”، وأن تسفر القمة الخليجية الأمريكية عن دعم العلاقات والمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

مجددًا ترحيب حكومة المملكة بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية .

وفي الشأن اليمني، رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم، باستضافة المملكة الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن. مؤكدا أنه “يعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط .