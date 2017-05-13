الملك سلمان يرسل وزيرًا يحمل دعوة السيسي للقمة الإسلامية الأمريكية في السعودية

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة: “إن خادم الحرمين وجه الدعوة للرئيس المصري للحضور، حيث قام بتسليمها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال السيسي له في القاهرة اليوم”.

يذكر أن الرئيس السيسي عقد عدة لقاءات مؤخرًا مع الملك سلمان، سواء في السعودية أو الأردن، بعد التوتر الذي ساد العلاقة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلاف في الرؤى تجاه الأوضاع في المنطقة العربية خاصة بشأن سوريا.

وتوقفت شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالنفط لفترة، قبل أن تستأنف نشاطها مؤخرًا .