السعودية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بحي المسورة في القطيف

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، مقتل طفل ومقيم وإصابة 10 أشخاص آخرين، في إطلاق نار بحي المسورة، في محافظة القطيف.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية “عند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية ـ لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف – بتنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي”.

وأضاف “يهدف المسلحون إلى إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين كما حدث للقاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة”.

وتابع “وبمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة ورجال الأمن مما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين ، أحدهم بحالة حرجة ، وبينهم امرأة وطفلان ، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة”.