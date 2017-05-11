تفاصيل مثيرة تكشفها الشرطة السعودية عن الجثة الغامضة المتدلية في منتزه رفحاء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت شرطة منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية غموض وسبب وفاة المواطن الذي عثر على جثته صباح اليوم الخميس، متدلية بالقرب من إحدى الأشجار داخل منتزه عائلي برفحاء.

وقال المتحدث الرسمي لمنطقة الحدود، إن الشرطة تلقت بلاغا فجر اليوم من مستشفى رفحاء يفيد باستقبالهم مواطنا في العقد الثالث متوفى مع وجود حز في الرقبة.

وأوضح أن المتوفى كان مرافقا لثلاثة مواطنين، أحدهم في العقد الثالث والآخران في العقد الرابع من عمرهما، لافتا إلى أنهم كانوا جالسين على المسطحات الخضراء على الطريق الدولي قريباً من نافورة جمالية مكونة من ثلاث طبقات خرسانية على شكل دوائر.

وبين أن وفاة المواطن جاءت نتيجة صعوده إلى أعلى النافورة والتفاف قطعة قماشية (شال) حول عنقه، مشيراً إلى أنّه من خلال الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية اتضح أنّ المذكورين يُشتبه أنّهم بحالة غير طبيعية، وقد تمت إحالة ملف القضية إلى دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام.

فيما كانت مصادر سابقة قد قالت وفقا لصحيفة “سبق”، احتمال إقدام صاحب الجثة على الانتحار.