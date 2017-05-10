وزير الأوقاف السعودي: نعاني من نقص الأئمة خلال شهر رمضان

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، صالح آل الشيخ، يوم الأربعاء، إن المملكة تعاني من وجود نقص في أعداد أئمة المساجد لديها، في معلومة مفاجئة عن البلد الذي يعد قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم.

وأوضح الوزير آل الشيخ خلال حديث مطول في مجلس الشورى السعودي، أن النقص في عدد أئمة المساجد يزداد في شهر رمضان على وجه الخصوص، ما يضطر الوزارة للاستعانة بالحفاظ من جمعيات تحفيظ القرآن لسد النقص.

وتشرف الوزارة على 90 ألف مسجد، و17 ألف جامع كبير تنتشر في جميع مناطق السعودية، إضافة لوجود جوامع ومساجد أخرى تتبع جهات حكومية أخرى أو جمعيات خاصة.

ويعد وجود نقص في عدد الأئمة أمرًا غير متوقع في بلد كالسعودية، يضم الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولديها عدة مؤسسات دينية حكومية وخاصة عملاقة، وتنفق مليارات الدولارات سنويًا على خدمة الشريعة الإسلامية سواء في مواسم الحج والعمرة، أو على الدعوة داخل وخارج المملكة.