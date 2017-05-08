الجبير يسلم العاهل المغربي دعوة لحضور القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض

المصدر: عبداللطيف الصلحي- إرم نيوز

سلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاثنين، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى الملك محمد السادس، لأجل المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي من المنتظر أن تقام بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال زيارته للمملكة بوقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الجبير، في لقاء جمعه مساء الاثنين، بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، بمقر الوزارة بالعاصمة المغربية الرباط، إنه “قد سلم نظيره المغربي، رسالة من العاهل السعودي تتضمن دعوته في القمة التي من المقرر عقدها في 21 مايو الجاري”.

وأوضح الجبير، في تصريحه لوسائل الإعلام، أنه تداول مع الجانب المغربي، الحديث عن عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.

من جانبه، أكد ناصر بوريطة، عقب اللقاء، أن المملكة المغربية تربطها علاقة قوية مع المملكة السعودية، مشيرا أن الناقش مع نظيره السعودي، تضمن عددا من القضايا والتحديات التي تهم الدول العربية والإسلامية.