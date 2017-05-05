بالصور.. إيفانكا الصغيرة تستبق الرئيس ترامب بالوصول إلى السعودية (صور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أطلق مواطن سعودي أنجبت زوجته قبل أيام قليلة، مولودة أنثى، اسم إيفانكا على مولودته الجديدة التي تحمل اسم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيحل ضيفًا على السعودية في وقت قادم من الشهر الجاري.

وأظهرت صورة لوثيقة رسمية تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اختيار المواطن سالم عامر سالم العياشي العنزي، من مدينة عرعر شمال المملكة، لاسم إيفانكا، لمولودته الجديدة.

وأثار الاسم الجديد للطفلة السعودية تفاعلًا واسعًا في المملكة وتعليقات متنوعة بينها الإعجاب بالاسم الجديد وصاحبته الأصلية، والانتقاد لكون الاسم غريبًا على المجتمع السعودي، وبين من يرى أن القضية شخصية ولا يحق لأحد غير والدي الطفلة اختيار اسمها.

ولا يعد الاسم الذي اختاره والد الطفلة نهائيًا قبل أن يتم توثيقه في سجلات الأحوال المدنية التي تعتمد على وثيقة بلاغ الولادة التي أصدرها مستشفى النساء والولادة في مدينة عرعر، باسم إيفانكا العنزي.

وتفرض السعودية على السكان عدة معايير لاختيار الأسماء، كأن تكون مجردة، أي لا يسبقها ألقاب مثل الشريف والسيد والحاج، كما لا يسمح بالأسماء المركبة مثل قمر الزمان ومحمد أمين ونحوهما، إضافة إلى الأسماء “المخالفة للشريعة مثل عبد الرسول وعبد اللات”.

ومن غير المعروف ما إذا كانت إيفانكا ترامب، سترافق والدها في زيارته المقبلة للسعودية بعد أن عينها والدها في مارس/آذار الماضي مساعدةً له وخصص لها مكتبًا في البيت الأبيض، أم أنها لن تكون حاضرة في الزيارة التي وصفت بالتاريخية.