الديوان الملكي السعودي يعلن موعد تشيع الأمير مشعل بن عبدالعزيز “رئيس هيئة البيعة”‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن مراسم دفن الأمير مشعل بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للملك سلمان، ورئيس هيئة البيعة، ستجري اليوم الخميس.

وتوفي الأمير مشعل أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 90 عامًا. وهيئة البيعة هي الجهة المعنية باختيار الملك وولي العهد وولي ولي العهد.

وتضم الهيئة 28 عضوًا من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، وشكلها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2006 للإشراف على القرارات المتعلقة بولاية العرش بعد وفاته.

وذكر الديوان الملكي، أن الأمير مشعل الذي شغل منصب وزير الدفاع لفترة وجيزة فيما مضى، سيدفن اليوم بعد أداء صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي.