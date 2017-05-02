فيديو.. محمد بن سلمان يكشف سبب إعادة البدلات إلى ما كانت عليه

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة العربية اليوم الثلاثاء، إن “قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية”.

ولم يستبعد الأمير محمد العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجددًا قائلاً: “بلا شك إذا مرينا بمرحلة حرجة سنرجع للتقشف”.

وفي أبريل نيسان أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا يُعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وكانت المملكة خفضت في سبتمبر أيلول مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلّصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير لتوفير المال في وقت شهد انخفاضًا في أسعار النفط.

ونّوه الأمير السعودي إلى أن المملكة قد تستعيد إجراءات التقشف إذا مرت بمرحلة حرجة مرة أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي قال مسؤول حكومي رفيع لـ”رويترز” إن الحكومة السعودية تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وإن عجز الموازنة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات أولية لعجز قيمته 56 مليار ريال.

وخلال المقابلة قال الأمير محمد بن سلمان إن خطة الإصلاح الاقتصادي 2030 ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي الذي لا يزال ينمو ولم يدخل “مرحلة انكماش” رغم انخفاض أسعار النفط.

وتأتي تصريحات الأمير محمد بن سلمان بعد نحو عام من إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وأكد الأمير محمد أن الدَّين العام للمملكة لن يتجاوز 30 بالمئة خلال 2017 و2018.