الأمير محمد بن سلمان يضع شرطا وحيدا في مقابلته مع الــMBC

المصدر: الرياض- إرم نيوز

وضع الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على قناة الـMBC شرطا وحيدا من أجل قبول الظهور على شاشتها ضمن برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان، وهو عدم حصرية المقابلة للقناة.

واشترط الأمير محمد بن سلمان أن تُبث الحلقة التي ستتم استضافته بها على التلفزيون السعودي، والقنوات التي ترغب بالنقل، وأن تُنقل من القناة الأولى وبشعارها، بما في ذلك MBC.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن المستشار في الديوان الملكي المدير العام لمركز الرصد والتحليل سعود القحطاني شرط الأمير محمد بن سلمان الذي يسلب القناة التي تبث من دبي بالإمارات العربية المتحدة حصرية بث المقابلة الخاصة.

وكانت مجموعة MBC قد أعلنت أنها ستستضيف الأمير محمد بن سلمان في برنامج “الثامنة”، الذي يعرض على القناة مساء الثلاثاء في حلقة استثنائية وخاصة؛ للحديث عن عدد من القضايا المجتمعية المهمة.