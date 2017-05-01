“الحج” السعودية تحدد 4 شروط للحصول على ترخيص خدمات المعتمرين

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، أربعة شروط للحصول على تراخيص خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة من 2017 حتى 2021.

وتمثلت الشروط أن “تقدم الجهة التي تريد الحصول على ترخيص، ضمانًا بنكيًا من أحد البنوك المحلية المعتمدة بمبلغ مليوني ريال، كما ينبغي على تلك الجهة عدم التنازل عن الترخيص الممنوح لها، لأن ذلك يعد إحدى الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بقوة النظام”.

وأضافت أن الشرط الثالث يتمثل في “عدم قبول إصدار أية تأشيرات للمعتمرين المتخلفين عن العودة في مواعيدهم المحددة من معتمري العامين الماضيين”.

وأشارت إلى أنه “سيتم إيقاف إصدار التأشيرات خلال فترة العمرة للمرخص في حال تخلف 5 % من المعتمرين القادمين من إحدى الدول عن العودة إلى بلادهم”، لافتة إلى أن الإيقاف “سيكون مؤقتًا لحين اكتمال مغادرة المتخلفين، كما سيتم إيقاف التأشيرات في حال كان عدد القادمين أقل من 50% من عدد ما صدر من تأشيرات”.

أما الشرط الرابع فهو أن “يكون لدى المرخص مقر رئيس وفرعان في مكة والمدينة، مع توفير كوادر إدارية مؤهلة، وضرورة التفاني في خدمة ضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي”، بحسب “موقع أخبار 24”.