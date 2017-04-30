بعد “سعودة” 58 % منها.. الرياض تتجه لتوطين المزيد من وظائف “التأمين”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، اليوم الأحد، إنه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين.

وكانت “مؤسسة النقد” قد ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية قبل 2 يوليو/تموز القادم.

وأشار الخليفي في كلمته بافتتاح “ندوة التأمين السعودي الرابعة” اليوم، أن نسبة التوطين بشركات التأمين وإعادة التأمين حاليًا 58 %.

وارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بنهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.