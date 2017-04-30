حساب المواطن.. ترقب رفع “السياسات” الخاصة بالبرنامج إلى الملك خلال الأسبوع الجاري

المصدر: الرياض - إرم نيوز

من المقرر أن يتم رفع “السياسات” الخاصة ببرنامج “حساب المواطن” خلال الأسبوع الجاري إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وستقوم اللجنة الوزارية المعنية برفع تلك السياسات المتضمنة ” إحصائيات المستحقين، ونِسَب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات وتفاصيل البرنامج”.

وأكد عدد من المسؤوليين السعوديين خلال الأشهر السابقة، التزام الجهات المختصة برفع سياسات برنامج حساب المواطن إلى الملك سلمان قبل الأول من شهر مايو والذي يوافق يوم غد الاثنين.

ومن المقرر أن يتم بعد الموافقة على السياسات الخاصة بالبرنامج، إعلان تفاصيل الدعم بشكل رسمي وبدء صرف أولى الدفعات.

وكان المشرف على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي، أعلن عن إمكان شمول من كان دخله أكثر من 20 ألف ريال بالدعم، نافيًا في الوقت ذاته إسقاط أي مسجل من نحو 3 ملايين أسرة سجلت في البرنامج.

ولم يحدد العصيمي موعدًا لبدء صرف الدعم، وقال: “موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من الجهات المعنية، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، وسيبدأ العمل مباشرة بعد إقرار هذه السياسة التي سترى النور قريبًا”.

وأطلق برنامج حساب المواطن في 1 فبراير الماضي ويرتبط تطبيق البرنامج بشكل وثيق بعملية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة برفع أسعار بعض منتجات الطاقة، وسجل فيه نحو 12 مليون سعودي.